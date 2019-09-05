Многодетным Ростовской области могут дать сертификаты на 400 тыс руб вместо земель

«Губернатор внес предложение о том, чтобы по желанию многодетных семей заменить выдачу земельных участков сертификатами. Но это будет происходить только по согласию. Такое изменение будет внесено, так как в городах нет возможности выдавать земли. И не каждый житель Ростова согласится на земельные участки вдали от областного центра», — добавил Василенко.