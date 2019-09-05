Многодетным Ростовской области могут дать сертификаты на 400 тыс руб вместо земель

В настоящий момент в очереди на земельные участки в Ростовской области стоят 11107 семей. Из них, как отметил Василенко, 5628 семей — это жители Ростова, Таганрога и Батайска. В Таганроге с 2017 года многодетным не выдают земельные участки, а в Батайске — с 2016 года. В самом Ростове власти выделяли многодетным семьям участки из федеральных земель.
«Губернатор внес предложение о том, чтобы по желанию многодетных семей заменить выдачу земельных участков сертификатами. Но это будет происходить только по согласию. Такое изменение будет внесено, так как в городах нет возможности выдавать земли. И не каждый житель Ростова согласится на земельные участки вдали от областного центра», — добавил Василенко.
Размер выплат обсуждается и будет регламентирован другим законом. Однако предварительная сумма сертификата составляет 427 тысяч рублей. На эти деньги семьи сами будут решать — купить земельные участки или улучшить жилищные условия.