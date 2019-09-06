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Департамент транспорта Ростова хочет взыскать 500 тыс руб со строительной компании

6 сентября 2019, 09:11
Фото: Медиахолдинг1Mi
Департамент транспорта Ростова-на-Дону обратился в суд с требованием взыскать крупную сумму со строительной компании, говорится в документах Арбитражного суда Ростовской области.

Департамент обратился с иском к компании «Регстройзаказчик». Он хочет взыскать пени по заключенному в 2017 году контракту.

Сумма требований превысила 589 тысяч рублей. Исковое заявление приняли к производству, заседание состоится 26 сентября.

Подробности претензий в документах не раскрываются. Добавим, что ответчик занимается подготовкой строительных площадок. Чистая прибыль компании в 2017 году составила 3,8 миллиона рублей.

Ранее в Арбитражный суд был передан иск с требованием взыскать свыше 1,8 миллиона рублей с администрации Шахт.

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