Департамент транспорта Ростова хочет взыскать 500 тыс руб со строительной компании

Департамент обратился с иском к компании «Регстройзаказчик». Он хочет взыскать пени по заключенному в 2017 году контракту.
Сумма требований превысила 589 тысяч рублей. Исковое заявление приняли к производству, заседание состоится 26 сентября.
Подробности претензий в документах не раскрываются. Добавим, что ответчик занимается подготовкой строительных площадок. Чистая прибыль компании в 2017 году составила 3,8 миллиона рублей.
Ранее в Арбитражный суд был передан иск с требованием взыскать свыше 1,8 миллиона рублей с администрации Шахт.