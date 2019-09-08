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Вандалы разрисовали несколько зданий в Ростове

8 сентября 2019, 07:15
Фото: vk.com/rostovnadonu
В Ростове-на-Дону группа парней прошлась по улицам города и разрисовала несколько зданий, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

В субботу вечером на Ворошиловском проспекте разрисовали маркером стекла остановки и несколько зданий. В том числе РИНХа, двери ломбарда, аптеку и подземный переход.

«У одного из вандалов есть татуировка на ноге. Они не первый раз этим занимаются, убытки от их деятельности составили десятки тысяч рублей», — сказано в сообщении.

Автор публикации разместил фото, на котором показал разрисованные здания. Пользователи в комментариях раскритиковали нарушителей.

«Татуировка на ноге является очень хорошим опознавательным знаком. Я думаю, найти и привлечь к ответственности не составит труда», — написал один из горожан.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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