Вандалы разрисовали несколько зданий в Ростове

В субботу вечером на Ворошиловском проспекте разрисовали маркером стекла остановки и несколько зданий. В том числе РИНХа, двери ломбарда, аптеку и подземный переход.
«У одного из вандалов есть татуировка на ноге. Они не первый раз этим занимаются, убытки от их деятельности составили десятки тысяч рублей», — сказано в сообщении.
Автор публикации разместил фото, на котором показал разрисованные здания. Пользователи в комментариях раскритиковали нарушителей.
«Татуировка на ноге является очень хорошим опознавательным знаком. Я думаю, найти и привлечь к ответственности не составит труда», — написал один из горожан.