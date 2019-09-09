В Ростове осудили мужчину за призывы к терактам

Находясь в Крыму, фигурант в соцсетях размещал информацию, направленную на побуждение к участию в джихаде. Также он призывал всех вступить в запрещенную в России группировку ИГ.
«Трифонов призывал к совершению насильственных, в том числе террористических действий, а также хотел добиться признания и одобрения идеологии ИГ», — говорится в публикации.
Отмечается, что у фигуранта нашли взрывное устройство и боеприпасы, которые он хранил незаконно. Суд приговорил его к шести года колонии общего режима.
Кроме того, мужчину оштрафовали на 10 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.
Ранее осужденных в Ростове террористов вернули на Украину.