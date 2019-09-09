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В Ростове осудили мужчину за призывы к терактам

9 сентября 2019, 13:09
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростове-на-Дону суд приговорил к шести годам колонии Ивана Трифонова, который призывал совершать теракты, сообщает Северо-Кавказский окружной военный суд.

Находясь в Крыму, фигурант в соцсетях размещал информацию, направленную на побуждение к участию в джихаде. Также он призывал всех вступить в запрещенную в России группировку ИГ.

«Трифонов призывал к совершению насильственных, в том числе террористических действий, а также хотел добиться признания и одобрения идеологии ИГ», — говорится в публикации.

Отмечается, что у фигуранта нашли взрывное устройство и боеприпасы, которые он хранил незаконно. Суд приговорил его к шести года колонии общего режима.

Кроме того, мужчину оштрафовали на 10 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее осужденных в Ростове террористов вернули на Украину.

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#Новости#Илья Ульянов#Происшествия
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