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Posted 10 сентября 2019, 09:05

Published 10 сентября 2019, 09:05

Modified 24 декабря, 18:25

Updated 24 декабря, 18:25

Пограничники устроили автопогоню за бизнесменом-браконьером в Ростовской области

10 сентября 2019, 09:05
В Ростовской области браконьер попытался скрыться на машине от пограничников, сообщает Погрануправление ФСБ РФ по региону.

В Таганрогском заливе в районе населенного пункта Беглица сотрудники увидели мужчину, который незаконно выловил рыбу на 500 тысяч рублей. Он перекладывал ее в автомобиль.

«Во время задержания подозреваемый попытался скрыться. Пограничником пришлось применить средства принудительной остановки машины», — сказано в сообщении.

Оказалось, что задержанным является бизнесменом, у которого есть разрешение на вылов рыбы. Однако он его использовал для браконьерской деятельности.

Мужчину привлекли к административной ответственности. У него изъяли 10 тысяч рыб и автомобиль, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее ФСБ задержала в Таганрогском заливе браконьера с уловом на миллионы рублей.

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