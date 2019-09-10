Пограничники устроили автопогоню за бизнесменом-браконьером в Ростовской области

Posted 10 сентября 2019, 09:05
Published 10 сентября 2019, 09:05
Modified 24 декабря, 18:25
Updated 24 декабря, 18:25
В Таганрогском заливе в районе населенного пункта Беглица сотрудники увидели мужчину, который незаконно выловил рыбу на 500 тысяч рублей. Он перекладывал ее в автомобиль.
«Во время задержания подозреваемый попытался скрыться. Пограничником пришлось применить средства принудительной остановки машины», — сказано в сообщении.
Оказалось, что задержанным является бизнесменом, у которого есть разрешение на вылов рыбы. Однако он его использовал для браконьерской деятельности.
Мужчину привлекли к административной ответственности. У него изъяли 10 тысяч рыб и автомобиль, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее ФСБ задержала в Таганрогском заливе браконьера с уловом на миллионы рублей.