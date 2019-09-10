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Рождаемость в Ростовской области продолжает падать

10 сентября 2019, 07:13
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростовской области за восемь месяцев 2019 года родились 25,4 тысячи детей, говорится в материала, размещенных на сайте регионального Управления ЗАГС.

По сравнению с данными за аналогичный период 2018 года рождаемость в регионе снизилась на 6,8%.

Смертность в регионе за с начала года составила 38 тысяч жителей области, что на 447 человек меньше, чем в за восемь месяцев 2018 года.

При этом с начала года в Ростовской области поженились более 16,06 тысячи пар, что на 1,1 тысяч меньше, чем годом ранее. Примечательно, что пик желающих сочетаться браком пришелся на август, в этом месяце “расписались” более 3,48 тысячи пар.

Число разводов при этом выросло. Так, за восемь месяцев 2019 года расторгли отношения 11,7 тысячи пар, что на 188 распавшихся семей больше, чем в прошлом году.

Напомним, что согласно прогнозу администрации Ростова-на-Дону, население города до 2020 года должно вырасти на 8,5 тысячи жителей до 1,14 тысячи человек.

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