Рождаемость в Ростовской области продолжает падать

При этом с начала года в Ростовской области поженились более 16,06 тысячи пар, что на 1,1 тысяч меньше, чем годом ранее. Примечательно, что пик желающих сочетаться браком пришелся на август, в этом месяце “расписались” более 3,48 тысячи пар.