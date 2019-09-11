Кабинет министров Японии в полном составе ушел в отставку

Через некоторое время станет известно о том, в каком составе заработает новый кабинет министров. Но уже известно о том, что в него войдут два прежних министра, которые просто перейдут на другие должности. Так, министр иностранных дел Таро Коно станет министром экономики, а его место займет министр по делам восстановление экономики Тосимицу Мотэги.