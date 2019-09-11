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Кабинет министров Японии в полном составе ушел в отставку

11 сентября 2019, 18:37
Фото: pixabay.com
Запланированное ранее премьер-министром Японии Синдзо Абэ полное обновление кабмина произошло накануне повышения потребительского налога до 10 процентов.

Абэ принял отставку всех министров, поблагодарил их за проделанную работу и отметил достижения правительства во многих направлениях. Премьер-министр также выразил коллегам слова искренней благодарности. Об этом 11 сентября сообщило агентство RNS.

Через некоторое время станет известно о том, в каком составе заработает новый кабинет министров. Но уже известно о том, что в него войдут два прежних министра, которые просто перейдут на другие должности. Так, министр иностранных дел Таро Коно станет министром экономики, а его место займет министр по делам восстановление экономики Тосимицу Мотэги.

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