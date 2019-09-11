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Компания из Санкт-Петербурга взыскала с ТАНТК им. Бериева 3,2 млн руб

11 сентября 2019, 09:52
Фото: Alexxx1979/CC BY-SA 4.0 / wikimedia.org
Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск санкт-петербургского ООО «МК-Профи» к ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г. М. Бериева», говорится в документах на сайте «Электронное правосудие».

Сумма требований истца превысила 3,2 миллиона рублей.Однако в документах не сказано, из-за чего образовалась задолженность ТАНТК им. Бериева перед питерской компанией. Суд удовлетворил требования истца в полном объеме.

По данным СПАРК, и ООО «МК-Профи» осуществляет деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами.

ПАО «ТАНТК имени Бериева» занимается разработкой и производством новой авиационной техники. Напомним, что по итогам первого полугодия 2019 года чистый убыток ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева» составил 1,49 миллиарда рублей.

Ранее предприятие обратилось в суд с требованием взыскать с МЧС РФ 1,029 миллиарда рублей.

Ранее в Таганроге Ростовской области суд вынес приговор в отношении бывшего гендиректора ОАО «ТАНТК им. Г. М. Бериева» Игоря Гаривадского, который обманул Минобороны при поставке самолетов. В рамках государственного контракта, Минобороны в качестве аванса перевело деньги на строительство пяти самолетов, которые фигурант потратил на свои цели. Суд приговорил его к двум годам заключения.

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