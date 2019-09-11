Компания из Санкт-Петербурга взыскала с ТАНТК им. Бериева 3,2 млн руб

Сумма требований истца превысила 3,2 миллиона рублей.Однако в документах не сказано, из-за чего образовалась задолженность ТАНТК им. Бериева перед питерской компанией. Суд удовлетворил требования истца в полном объеме.
По данным СПАРК, и ООО «МК-Профи» осуществляет деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами.
ПАО «ТАНТК имени Бериева» занимается разработкой и производством новой авиационной техники. Напомним, что по итогам первого полугодия 2019 года чистый убыток ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева» составил 1,49 миллиарда рублей.
Ранее в Таганроге Ростовской области суд вынес приговор в отношении бывшего гендиректора ОАО «ТАНТК им. Г. М. Бериева» Игоря Гаривадского, который обманул Минобороны при поставке самолетов. В рамках государственного контракта, Минобороны в качестве аванса перевело деньги на строительство пяти самолетов, которые фигурант потратил на свои цели. Суд приговорил его к двум годам заключения.