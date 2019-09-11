Компания из Санкт-Петербурга взыскала с ТАНТК им. Бериева 3,2 млн руб

Ранее в Таганроге Ростовской области суд вынес приговор в отношении бывшего гендиректора ОАО «ТАНТК им. Г. М. Бериева» Игоря Гаривадского, который обманул Минобороны при поставке самолетов. В рамках государственного контракта, Минобороны в качестве аванса перевело деньги на строительство пяти самолетов, которые фигурант потратил на свои цели. Суд приговорил его к двум годам заключения.