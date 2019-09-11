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Posted 11 сентября 2019, 19:38

Published 11 сентября 2019, 19:38

Modified 24 декабря, 18:23

Updated 24 декабря, 18:23

Названы машины, которые закупит ростовская полиция за 114 млн руб

11 сентября 2019, 19:38
Северо-Кавказское окружное управление материально-технического снабжения МВД назначило аукцион, в рамках которого будет подписан контракт на поставку в Ростов-на-Дону 70 автомобилей, информация размещена на сайте госзакупок.

Известно, что деньги федерального бюджета пойдут на 70 автомобилей Toyota Camry. Стоимость каждого достигает 1,6 миллиона рублей, всего будет потрачено 114 миллионов.

Согласно предъявленным требованиям, все иномарки должны быть собраны в текущем году с автоматической коробкой передач. Здесь говорится о пятиместных автомобилях.

Исполнитель привезет машины в Ростов-на-Дону, цвет он может выбрать на свой вкус. Участникам предлагается подать заявки до 16 сентября, аукцион пройдет через два дня после этой даты.

Все автомобили привезут до конца года.

#Экономика#Новости
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