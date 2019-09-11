Названы машины, которые закупит ростовская полиция за 114 млн руб

Posted 11 сентября 2019, 19:38
Published 11 сентября 2019, 19:38
Modified 24 декабря, 18:23
Updated 24 декабря, 18:23
Известно, что деньги федерального бюджета пойдут на 70 автомобилей Toyota Camry. Стоимость каждого достигает 1,6 миллиона рублей, всего будет потрачено 114 миллионов.
Согласно предъявленным требованиям, все иномарки должны быть собраны в текущем году с автоматической коробкой передач. Здесь говорится о пятиместных автомобилях.
Исполнитель привезет машины в Ростов-на-Дону, цвет он может выбрать на свой вкус. Участникам предлагается подать заявки до 16 сентября, аукцион пройдет через два дня после этой даты.
Все автомобили привезут до конца года.