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Репетиция авиашоу ко Дню города в Ростове попала на видео

11 сентября 2019, 12:54
Фото: vk.com/rostovnadonu
Жители Ростова-на-Дону сняли на видео репетицию авиашоу ко Дню города, ролик опубликован в городском паблике.

На опубликованном видео два истребителя несколько раз пролетают над городом, держась рядом друг с другом. Репетиция проходила в районе Набережной и Ворошиловского моста. Как пишут пользователи, выглядело это внушительно. «И слышно, и видно, и страшно», — написала одна из ростовчанок.

Авиашоу с участием истребителей и других самолетов пройдет днем 14 сентября, точное время и место пока неизвестно. Кроме истребителей, в авиашоу примут участие вертолеты, часть производства «Роствертола» и самолеты АН-12, АН-26, ТУ-134 и Л-410.

Ранее стало известно, что в День города в Ростове выберут «Аполлона Дона».

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