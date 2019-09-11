Репетиция авиашоу ко Дню города в Ростове попала на видео

На опубликованном видео два истребителя несколько раз пролетают над городом, держась рядом друг с другом. Репетиция проходила в районе Набережной и Ворошиловского моста. Как пишут пользователи, выглядело это внушительно. «И слышно, и видно, и страшно», — написала одна из ростовчанок.
Авиашоу с участием истребителей и других самолетов пройдет днем 14 сентября, точное время и место пока неизвестно. Кроме истребителей, в авиашоу примут участие вертолеты, часть производства «Роствертола» и самолеты АН-12, АН-26, ТУ-134 и Л-410.