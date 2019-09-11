rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Роскачестве рассказали как отличить мошенников от благотворителей

11 сентября 2019, 18:39
Фото: pexels.com
Роскачество рассказало о том, каким образом жители России могут защитить себя от мошенников в случаях, когда речь идет о деятельности благотворительных организаций.

В качестве наиболее безопасного варианта для людей, которые хотят пожертвовать средства на благотворительность, ведомство предлагает работу с крупными и проверенными организациями и избегать частных лиц. Об этом 11 сентября сообщило агентство RNS.

Кроме того, в Роскачестве рекомендуют обращать внимание на размещаемую такими организациями информацию о проводимой работе и расходах. Подобные организации должны иметь соответствующий сертификат, а в реквизиты не должны входить банковские карты, электронные кошельки и счета физлиц. Ведомство отмечает, что настоящие фонды не пользуются подобными методами сбора денег.

Кроме того, не рекомендуется делиться в соцсетях сообщениями о сборе средств до того, как будет полная уверенность в том, что организация надежная и ей можно доверять средства.

#Новости#Общество
Подпишитесь
Глава Ростовской области обещал, что на новогодние украшения не потратят ни копейки
Сегодня, 09:42
Юрист рассказал, как ростовчанам получить бронь от частичной мобилизации в 2022 году
Сегодня, 00:30
Губернатор Голубев заявил, что не отменит новогодние праздники в Ростовской области
Сегодня, 09:45
Ростовчанин разглядел на рублевой монете зоопарк и теперь продает ее за 50 млн рублей
Сегодня, 06:25
Депутат Водолацкий заявил, что еще не ощутил снятие границ у Ростовской области
Сегодня, 08:13
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00