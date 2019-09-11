В Роскачестве рассказали как отличить мошенников от благотворителей

В качестве наиболее безопасного варианта для людей, которые хотят пожертвовать средства на благотворительность, ведомство предлагает работу с крупными и проверенными организациями и избегать частных лиц. Об этом 11 сентября сообщило агентство RNS.
Кроме того, в Роскачестве рекомендуют обращать внимание на размещаемую такими организациями информацию о проводимой работе и расходах. Подобные организации должны иметь соответствующий сертификат, а в реквизиты не должны входить банковские карты, электронные кошельки и счета физлиц. Ведомство отмечает, что настоящие фонды не пользуются подобными методами сбора денег.
Кроме того, не рекомендуется делиться в соцсетях сообщениями о сборе средств до того, как будет полная уверенность в том, что организация надежная и ей можно доверять средства.