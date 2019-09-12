Ростовчанина оштрафовали за гибель рабочего

Мужчина в мае занимался строительством многоэтажного дома на улице Красноармейской. Он дал 10 каменщикам задание по устройству кладки наружных и внутренних стен из кирпича и блоков на восьмом этаже.
Отмечается, что рабочие не были официально трудоустроены. Также у них отсутствовал допуск к таким работам.
Один из каменщиков сорвался и упал на бетон. От полученных травм он скончался.
Обвиняемый попросил прекратить уголовное дело и назначить судебный штраф, так как преступление он совершил впервые. Кировский районный суд удовлетворил ходатайство, фигуранта оштрафовали на 100 тысяч рублей.
Решение суда не вступило в законную силу.