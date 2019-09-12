rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ростовчанина оштрафовали за гибель рабочего

12 сентября 2019, 05:09
Фото: https://pixabay.com
В Ростове-на-Дону суд назначил штраф мужчине, по вине которого погиб рабочий, сообщили в региональной прокуратуре.

Мужчина в мае занимался строительством многоэтажного дома на улице Красноармейской. Он дал 10 каменщикам задание по устройству кладки наружных и внутренних стен из кирпича и блоков на восьмом этаже.

Отмечается, что рабочие не были официально трудоустроены. Также у них отсутствовал допуск к таким работам.

Один из каменщиков сорвался и упал на бетон. От полученных травм он скончался.

Обвиняемый попросил прекратить уголовное дело и назначить судебный штраф, так как преступление он совершил впервые. Кировский районный суд удовлетворил ходатайство, фигуранта оштрафовали на 100 тысяч рублей.

Решение суда не вступило в законную силу.

Материалы по теме
Молодой парень погиб во время ночной стрельбы в КраснодареВодитель грузовика в Азове врезался в многоэтажку и погибМотоциклист погиб в ДТП с двумя иномарками в Ростовской области
#Новости#Илья Ульянов#Происшествия
Подпишитесь
Глава Ростовской области обещал, что на новогодние украшения не потратят ни копейки
Сегодня, 09:42
Юрист рассказал, как ростовчанам получить бронь от частичной мобилизации в 2022 году
Сегодня, 00:30
Губернатор Голубев заявил, что не отменит новогодние праздники в Ростовской области
Сегодня, 09:45
Ростовчанин разглядел на рублевой монете зоопарк и теперь продает ее за 50 млн рублей
Сегодня, 06:25
Депутат Водолацкий заявил, что еще не ощутил снятие границ у Ростовской области
Сегодня, 08:13
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00