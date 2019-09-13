Огромные сроки получили двое ростовчан за убийство в детском саду

Posted 13 сентября 2019, 14:33
Published 13 сентября 2019, 14:33
Modified 24 декабря, 18:21
Updated 24 декабря, 18:21
Убийство произошло летом 2018 года в Красном Сулине. На территории заброшенного детского сада двое злоумышленников избили до смерти знакомого.
Они обложили тело различными предметами и подожгли. При этом Любяной по решению суда должен был находиться дома в ночное время, но эти условия не выполнил.
Нападавших задержали и завели в отношении них уголовное дело. Суд приговорил Лубяного к 18 годам и трем месяцам колонии, его подельника — к 19 годам лишения свободы.
Отбывать наказание осужденные будут в колонии строгого режима.