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Posted 13 сентября 2019, 14:33

Published 13 сентября 2019, 14:33

Modified 24 декабря, 18:21

Updated 24 декабря, 18:21

Огромные сроки получили двое ростовчан за убийство в детском саду

13 сентября 2019, 14:33
В Ростовской области суд приговорил к крупным срокам Виталия Лубяного и Руслана Павлова, которые на территории детсада убили знакомого, сообщили в региональном УСКР.

Убийство произошло летом 2018 года в Красном Сулине. На территории заброшенного детского сада двое злоумышленников избили до смерти знакомого.

Они обложили тело различными предметами и подожгли. При этом Любяной по решению суда должен был находиться дома в ночное время, но эти условия не выполнил.

Нападавших задержали и завели в отношении них уголовное дело. Суд приговорил Лубяного к 18 годам и трем месяцам колонии, его подельника — к 19 годам лишения свободы.

Отбывать наказание осужденные будут в колонии строгого режима.

Ранее в Ростове задержали мужчину, который застрелил человека в День знаний.

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