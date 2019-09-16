Позором назвал организацию концерта «Ленинграда» житель Ростова

Пользователи раздражения автора поста не поддержали. «Дело не в президенте, а в огромном количестве людей. Это нормально при проведении массовых мероприятий в любой стране мира. Вы же хотите домой вернуться живым?» — написал один из комментаторов. «Автор хотел, чтобы выпивших людей выгнали и впустили за спасибо инвалидов и стариков? И вдобавок, чтобы 40 или сколько там было тысяч людей, находились на стадионе без единого полицейского?» — поддержал другой пользователь.