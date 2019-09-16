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Posted 16 сентября 2019, 06:33

Published 16 сентября 2019, 06:33

Modified 24 декабря, 18:19

Updated 24 декабря, 18:19

Позором назвал организацию концерта «Ленинграда» житель Ростова

16 сентября 2019, 06:33
На плохую организацию концерта группировки «Ленинград» в Ростове-на-Дону пожаловался житель города, пост размещен в соцсети.

«Контроль и полиции нагнали, как будто президент приехал. Бедные люди бегали с билетами и не могли попасть в зал. И могли бы инвалидов и пенсионеров пропустить, тем более тысячи человек пьяных не пустили», — написал горожанин.

Пользователи раздражения автора поста не поддержали. «Дело не в президенте, а в огромном количестве людей. Это нормально при проведении массовых мероприятий в любой стране мира. Вы же хотите домой вернуться живым?» — написал один из комментаторов. «Автор хотел, чтобы выпивших людей выгнали и впустили за спасибо инвалидов и стариков? И вдобавок, чтобы 40 или сколько там было тысяч людей, находились на стадионе без единого полицейского?» — поддержал другой пользователь.

Напомним, концерт группы «Ленинград», прошедший на «Ростов-Арене», собрал рекордное количество зрителей.

#Культура#Новости
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