Позором назвал организацию концерта «Ленинграда» житель Ростова

Posted 16 сентября 2019, 06:33
Published 16 сентября 2019, 06:33
Modified 24 декабря, 18:19
Updated 24 декабря, 18:19
«Контроль и полиции нагнали, как будто президент приехал. Бедные люди бегали с билетами и не могли попасть в зал. И могли бы инвалидов и пенсионеров пропустить, тем более тысячи человек пьяных не пустили», — написал горожанин.
Пользователи раздражения автора поста не поддержали. «Дело не в президенте, а в огромном количестве людей. Это нормально при проведении массовых мероприятий в любой стране мира. Вы же хотите домой вернуться живым?» — написал один из комментаторов. «Автор хотел, чтобы выпивших людей выгнали и впустили за спасибо инвалидов и стариков? И вдобавок, чтобы 40 или сколько там было тысяч людей, находились на стадионе без единого полицейского?» — поддержал другой пользователь.
Напомним, концерт группы «Ленинград», прошедший на «Ростов-Арене», собрал рекордное количество зрителей.