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Posted 17 сентября 2019, 06:35

Published 17 сентября 2019, 06:35

Modified 17 сентября 2022, 16:23

Updated 17 сентября 2022, 16:23

Недострой на Гвардейской площади в Ростове ликвидируют в 2020 году

Недострой на Гвардейской площади в Ростове ликвидируют в 2020 году

17 сентября 2019, 06:35
Фото: RostovGazeta. Медиахолдинг1Mi.
В 2020 году пообещали ввести в эксплуатацию долгострой на Гвардейской площади в Ростове-на-Дону, сообщил Donnews.

Здание в 18 этажей на пересечении Сиверса и Красноармейской после ввода в эксплуатацию используют в качестве офисного. В настоящее время строительная готовность объекта составляет 60%, какую именно сумму потратят на окончание строительства, неизвестно.

Изначально здание, строить которое начали в 2006 году, планировали использовать под офисы, спустя десять лет заявили о превращении объекта и отель сети Holiday Inn. Еще через год, когда стало понятно, что отеля не будет, решили использовать здание под жилой дом. Тогда же городские власти попытались вернуть в муниципальную собственность участок под объектом, но суд в иске отказал.

При этом остается надежда вернуть землю городу через два года, когда истечет право пользования у застройщика при условии невозможности завершения работ на объекте.

Ранее стало известно, что в Ростове хотят снести недостроенную многоэтажку на Красных Зорь, 10.

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