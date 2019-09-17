Недострой на Гвардейской площади в Ростове ликвидируют в 2020 году

Изначально здание, строить которое начали в 2006 году, планировали использовать под офисы, спустя десять лет заявили о превращении объекта и отель сети Holiday Inn. Еще через год, когда стало понятно, что отеля не будет, решили использовать здание под жилой дом. Тогда же городские власти попытались вернуть в муниципальную собственность участок под объектом, но суд в иске отказал.