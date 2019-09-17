Недострой на Гвардейской площади в Ростове ликвидируют в 2020 году

Posted 17 сентября 2019, 06:35
Published 17 сентября 2019, 06:35
Modified 17 сентября 2022, 16:23
Updated 17 сентября 2022, 16:23
Здание в 18 этажей на пересечении Сиверса и Красноармейской после ввода в эксплуатацию используют в качестве офисного. В настоящее время строительная готовность объекта составляет 60%, какую именно сумму потратят на окончание строительства, неизвестно.
Изначально здание, строить которое начали в 2006 году, планировали использовать под офисы, спустя десять лет заявили о превращении объекта и отель сети Holiday Inn. Еще через год, когда стало понятно, что отеля не будет, решили использовать здание под жилой дом. Тогда же городские власти попытались вернуть в муниципальную собственность участок под объектом, но суд в иске отказал.
При этом остается надежда вернуть землю городу через два года, когда истечет право пользования у застройщика при условии невозможности завершения работ на объекте.