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Posted 17 сентября 2019, 14:56

Published 17 сентября 2019, 14:56

Modified 24 декабря, 18:24

Updated 24 декабря, 18:24

О повышении уровня воды в реке Дон предупредили спасатели Ростова

17 сентября 2019, 14:56
Повышение уровня воды в реке Дон ожидается 18 и 19 сентября, сообщило ГУ МЧС по Ростовской области.

Ночью 18 сентября и утром 19 сентября в реке возможно повышение уровня воды из-за резкого ухудшения погоды в регионе.

Погода начнет портиться уже во вторник, до конца суток 17 сентября в область придут сильный дожди с грозами. При этом усилится ветре, скорость которого будет достигать 22 метров секунду.

Управление МЧС просит жителей и гостей области не выходить на улицу без надобности, избегать низменных мест и не находиться рядом с плохо закрепленными предметами и высокими деревьями.

#Общество#Новости
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