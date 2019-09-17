О повышении уровня воды в реке Дон предупредили спасатели Ростова

Posted 17 сентября 2019, 14:56
Published 17 сентября 2019, 14:56
Modified 24 декабря, 18:24
Updated 24 декабря, 18:24
Ночью 18 сентября и утром 19 сентября в реке возможно повышение уровня воды из-за резкого ухудшения погоды в регионе.
Погода начнет портиться уже во вторник, до конца суток 17 сентября в область придут сильный дожди с грозами. При этом усилится ветре, скорость которого будет достигать 22 метров секунду.
Управление МЧС просит жителей и гостей области не выходить на улицу без надобности, избегать низменных мест и не находиться рядом с плохо закрепленными предметами и высокими деревьями.