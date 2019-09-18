Бомж из дробовика на рынке расстрелял жителя Ростовской области

Posted 18 сентября 2019, 07:45
Published 18 сентября 2019, 07:45
Modified 24 декабря, 18:19
Updated 24 декабря, 18:19
Происшествие случилось на территории рынка у трассы М-4 «Дон». Между 69-летним бездомным из Азербайджана и жителем поселка Глубокий произошла ссора.
«Бомж достал ружье и выстрелил в обидчика. У пострадавшего выявили перелом нескольких ребер и ключевой кости», — сказано в сообщении.
Отмечается, что мужчину в состоянии травматического шока доставили в больницу. Нападавшего задержали, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее в Каменском районе в суд передали уголовное дело в отношении мужчины, который случайно из ружья застрелил знакомого.