Бомж из дробовика на рынке расстрелял жителя Ростовской области

В Каменском районе Ростовской области на территории рынка бездомный выстрелил в мужчину во время ссоры, сообщает Telegram-канал «Че по Ростову».

Происшествие случилось на территории рынка у трассы М-4 «Дон». Между 69-летним бездомным из Азербайджана и жителем поселка Глубокий произошла ссора. «Бомж достал ружье и выстрелил в обидчика. У пострадавшего выявили перелом нескольких ребер и ключевой кости», — сказано в сообщении. Отмечается, что мужчину в состоянии травматического шока доставили в больницу. Нападавшего задержали, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ранее в Каменском районе в суд передали уголовное дело в отношении мужчины, который случайно из ружья застрелил знакомого.