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Posted 18 сентября 2019, 07:45

Published 18 сентября 2019, 07:45

Modified 24 декабря, 18:19

Updated 24 декабря, 18:19

Бомж из дробовика на рынке расстрелял жителя Ростовской области

18 сентября 2019, 07:45
В Каменском районе Ростовской области на территории рынка бездомный выстрелил в мужчину во время ссоры, сообщает Telegram-канал «Че по Ростову».

Происшествие случилось на территории рынка у трассы М-4 «Дон». Между 69-летним бездомным из Азербайджана и жителем поселка Глубокий произошла ссора.

«Бомж достал ружье и выстрелил в обидчика. У пострадавшего выявили перелом нескольких ребер и ключевой кости», — сказано в сообщении.

Отмечается, что мужчину в состоянии травматического шока доставили в больницу. Нападавшего задержали, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Каменском районе в суд передали уголовное дело в отношении мужчины, который случайно из ружья застрелил знакомого.

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