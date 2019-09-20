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Posted 20 сентября 2019, 14:17

Published 20 сентября 2019, 14:17

Modified 24 декабря, 18:24

Updated 24 декабря, 18:24

Экстренное предупреждение объявили в Сочи из-за усиления ветра

20 сентября 2019, 14:17
В Сочи из-за усиления ветра на 20 и 21 сентября объявили экстренное предупреждение, сообщила городская администрация.

С 18.00 мск 20 сентября и в течение суток в городе ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду. В ночь на 21 сентября и утром в субботу возможны дожди с грозами.

Жителей и гостей города-курорта просят не оставлять автомобили рядом с рекламными щитами и высокими деревьями. Кроме того, рекомендуют воздержаться от отдыха на берегу моря и вблизи горных рек.

Ранее жителей Ростовской области предупредили о возможных заморозках до минус двух градусов 23 и 24 сентября.

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