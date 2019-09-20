Запасы зерна в Ростовской области сократились на 12%

Posted 20 сентября 2019, 12:54
Published 20 сентября 2019, 12:54
Modified 24 декабря, 18:24
Updated 24 декабря, 18:24
К началу сентября 2019 года общие запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях Ростовской области оставили 3,39 миллиона тонн.
При этом запасы зерна в сельскохозяйственных компаниях увеличились на 253,6 тысячи тон или на 12,9%, а в заготовительных и перерабатывающих организациях — уменьшились на 751,1 тысячи тонн или на 39%.
Большую часть имеющегося зерна в регионе составляет пшеница и ячмень.