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Posted 20 сентября 2019, 12:54

Published 20 сентября 2019, 12:54

Modified 24 декабря, 18:24

Updated 24 декабря, 18:24

Запасы зерна в Ростовской области сократились на 12%

20 сентября 2019, 12:54
На 12,8% меньше зерна произвела Ростовская область на 1 сентября 2019 года, чем за аналогичный период 2018-го, сообщил Ростовстат.

К началу сентября 2019 года общие запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях Ростовской области оставили 3,39 миллиона тонн.

При этом запасы зерна в сельскохозяйственных компаниях увеличились на 253,6 тысячи тон или на 12,9%, а в заготовительных и перерабатывающих организациях — уменьшились на 751,1 тысячи тонн или на 39%.

Большую часть имеющегося зерна в регионе составляет пшеница и ячмень.

Ранее стало известно, что в России создадут новую систему перевозки зерна.

#Экономика#Новости
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