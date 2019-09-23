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Posted 23 сентября 2019, 05:31

Published 23 сентября 2019, 05:31

Modified 11 сентября 2022, 14:58

Updated 11 сентября 2022, 14:58

Ростовская модель Диброва показала свой наряд на чеченской свадьбе

23 сентября 2019, 05:31
Модель Полина Диброва из Ростова-на-Дону показала свой наряд, который выбрала для чеченской свадьбы, сообщается в Instagram девушки.

Диброва разместила фото, на котором она стоит в темном комбинезоне. На голове у нее надеты платок и шляпы.

«Ах эта свадьба. Впервые я на чеченской традиционной свадьбе. Наблюдаю», — написала ростовчанка.

Пользователи в комментариях написали, что им понравился стиль девушки. «Полина, шикарный образ. Хоть свадьба и традиционная чеченская, вы словно Матрона Московская», — прозвучало в комментариях

Ранее Диброва призналась, что ездила без прав.

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#Илья Ульянов#Общество#Новости
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