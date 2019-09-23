Ростовская модель Диброва показала свой наряд на чеченской свадьбе

Posted 23 сентября 2019, 05:31
Published 23 сентября 2019, 05:31
Modified 11 сентября 2022, 14:58
Updated 11 сентября 2022, 14:58
Диброва разместила фото, на котором она стоит в темном комбинезоне. На голове у нее надеты платок и шляпы.
«Ах эта свадьба. Впервые я на чеченской традиционной свадьбе. Наблюдаю», — написала ростовчанка.
Пользователи в комментариях написали, что им понравился стиль девушки. «Полина, шикарный образ. Хоть свадьба и традиционная чеченская, вы словно Матрона Московская», — прозвучало в комментариях