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Posted 24 сентября 2019, 06:59

Published 24 сентября 2019, 06:59

Modified 24 декабря, 18:17

Updated 24 декабря, 18:17

Утренние заморозки в Ростовской области продержатся до четверга

24 сентября 2019, 06:59
В Ростовской области на 25 и 26 сентября продлили штормовое предупреждение по заморозкам, сообщило региональное ГУ МЧС.

В указанные дни ночью и утром в отдельных районах области сохранятся заморозки от -0,1 С до -3 С. Заморозки будут наблюдаться в воздухе и на поверхности почвы, возможно повреждение еще не убранных сельскохозяйственных культур.

Ранее жителей области предупредили о возможных заморозках до -2 С в утренние часы 23 и 24 сентября. Одновременно в юго-восточных районах области сохраняется высокая пожароопасность пятого класса.

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