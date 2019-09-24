Утренние заморозки в Ростовской области продержатся до четверга

Posted 24 сентября 2019, 06:59
Published 24 сентября 2019, 06:59
Modified 24 декабря, 18:17
Updated 24 декабря, 18:17
В указанные дни ночью и утром в отдельных районах области сохранятся заморозки от -0,1 С до -3 С. Заморозки будут наблюдаться в воздухе и на поверхности почвы, возможно повреждение еще не убранных сельскохозяйственных культур.
Ранее жителей области предупредили о возможных заморозках до -2 С в утренние часы 23 и 24 сентября. Одновременно в юго-восточных районах области сохраняется высокая пожароопасность пятого класса.