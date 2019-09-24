В Ростовской области ищут криминального авторитета за убийство

В Якутии в отношении 44-летнего Арутюняна завели уголовное дело по статье «Убийство». Максимальное наказание по ней составляет пожизненное заключение. Подозреваемый был несколько раз судим, он может передвигаться вместе с Анжелой Мкртчян. Сейчас ей 40 лет.