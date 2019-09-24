В Ростовской области ищут криминального авторитета за убийство

Posted 24 сентября 2019, 15:05
Published 24 сентября 2019, 15:05
Modified 24 декабря, 18:22
Updated 24 декабря, 18:22
В Якутии в отношении 44-летнего Арутюняна завели уголовное дело по статье «Убийство». Максимальное наказание по ней составляет пожизненное заключение. Подозреваемый был несколько раз судим, он может передвигаться вместе с Анжелой Мкртчян. Сейчас ей 40 лет.
По некоторым данным, фигурант передвигается на белой Audi 2013 года выпуска. С собой он возит несколько номеров и меняет.
Всех, у кого есть информация о разыскиваемом, попросили звонить по телефону 8-924-563-50-50.
Ранее появилась информация, что в Ростовской области на 19 лет осудили двух подростков за убийство женщины.