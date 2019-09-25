Убыточной оказалась система безнала в транспорте Ростова

Posted 25 сентября 2019, 06:55
Published 25 сентября 2019, 06:55
Modified 24 декабря, 18:26
Updated 24 декабря, 18:26
С начала реализации проекта компания вложила в систему 120 миллионов рублей, при этом 2018 год завершила с убытком в 3,2 миллиона рублей.
Тем не менее, точки роста в Ростове имеются, это и дифференцированный тариф, и возможность расширения функционала транспортных крат, которые в перспективе можно использовать для оплаты питания школьников.
Основными проблемами, с которыми столкнулась компания при реализации проекта в Ростове, стали низкая платежная дисциплина, падение пассажиропотока в общественном транспорте, а также отсутствие соответствующей нормативной базы. Пока у оператора нет возможности вернуть вложенные средства.