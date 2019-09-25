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Posted 25 сентября 2019, 06:55

Published 25 сентября 2019, 06:55

Modified 24 декабря, 18:26

Updated 24 декабря, 18:26

Убыточной оказалась система безнала в транспорте Ростова

25 сентября 2019, 06:55
Заместитель генерального директора ООО «АРПС» Алексей Торицын рассказал, что проект безналичной оплаты проезда в Ростове-на-Дону принес компании одни убытки, сообщил 1rnd.ru.

С начала реализации проекта компания вложила в систему 120 миллионов рублей, при этом 2018 год завершила с убытком в 3,2 миллиона рублей.

Тем не менее, точки роста в Ростове имеются, это и дифференцированный тариф, и возможность расширения функционала транспортных крат, которые в перспективе можно использовать для оплаты питания школьников.

Основными проблемами, с которыми столкнулась компания при реализации проекта в Ростове, стали низкая платежная дисциплина, падение пассажиропотока в общественном транспорте, а также отсутствие соответствующей нормативной базы. Пока у оператора нет возможности вернуть вложенные средства.

Напомним, порядка 70% жителей Ростова оплачивают проезд в общественном транспорте безналом.

#Экономика#Новости
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