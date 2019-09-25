Участники турнира с грушей под Ростовом не обращались к медикам НЭВЗ

Кроме этого, как пояснил сотрудник, при проведении конкурса соблюдались меры безопасности: на местах находились инструкторы, все участники били в грушу в перчатках. «По поводу обращений в БСМП я сказать не могу, это нужно там уточнять. Но вы же понимаете, если бы участник, например, подвернул ногу, он бы обратился к фельдшеру», — заключил собеседник.