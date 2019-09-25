Участники турнира с грушей под Ростовом не обращались к медикам НЭВЗ

Posted 25 сентября 2019, 11:34
Published 25 сентября 2019, 11:34
Modified 24 декабря, 18:26
Updated 24 декабря, 18:26
«У нас на заводе проходили соревнования „Ударная десятка“ очень активно, в них участвовали более 2,5 тысячи человек. Соревнования проводились на двух площадках, на каждой дежурил фельдшер. К ним не поступало обращений», — сообщил представитель службы.
Кроме этого, как пояснил сотрудник, при проведении конкурса соблюдались меры безопасности: на местах находились инструкторы, все участники били в грушу в перчатках. «По поводу обращений в БСМП я сказать не могу, это нужно там уточнять. Но вы же понимаете, если бы участник, например, подвернул ногу, он бы обратился к фельдшеру», — заключил собеседник.
Ранее местные СМИ сообщали, что в течение двух дней после соревнований к врачам обратились около 20 человек, среди жалоб были переломы. По данным издания, все сотрудники подписали соглашения по которым у них нет претензий к заводу в случае получения травм.