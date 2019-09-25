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Posted 25 сентября 2019, 11:34

Published 25 сентября 2019, 11:34

Modified 24 декабря, 18:26

Updated 24 декабря, 18:26

Участники турнира с грушей под Ростовом не обращались к медикам НЭВЗ

25 сентября 2019, 11:34
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Эксклюзив
К фельдшерам, которые дежурили на соревнованиях Новочеркасского электровозостроительного завода, не обращались участники соревнования «Ударная 10», сообщил корреспонденту RostovGazeta сотрудник пресс-службы завода.

«У нас на заводе проходили соревнования „Ударная десятка“ очень активно, в них участвовали более 2,5 тысячи человек. Соревнования проводились на двух площадках, на каждой дежурил фельдшер. К ним не поступало обращений», — сообщил представитель службы.

Кроме этого, как пояснил сотрудник, при проведении конкурса соблюдались меры безопасности: на местах находились инструкторы, все участники били в грушу в перчатках. «По поводу обращений в БСМП я сказать не могу, это нужно там уточнять. Но вы же понимаете, если бы участник, например, подвернул ногу, он бы обратился к фельдшеру», — заключил собеседник.

Ранее местные СМИ сообщали, что в течение двух дней после соревнований к врачам обратились около 20 человек, среди жалоб были переломы. По данным издания, все сотрудники подписали соглашения по которым у них нет претензий к заводу в случае получения травм.

#Эксклюзив#Новости
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