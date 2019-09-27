Новый жилой комплекс появится на Левом берегу в Ростове

Об этом на прошедшем заседании городского совета директоров рассказал исполняющий обязанности главы администрации Ростова Алексей Логвиненко.
В настоящее время город ведет переговоры с потенциальными инвесторами, подробности проекта пока неизвестны. Помимо этого, на Левом берегу появится аквапарк.
Также Логвиненко сообщил, что в Ростове начали проектирование системы скоростного трамвая, которая станет аналогом легкого метро.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев попросил поторопиться со строительством спортивного кластера на Левом берегу.