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Новый жилой комплекс появится на Левом берегу в Ростове

27 сентября 2019, 07:36
Фото: Медиахолдинг1Mi
Многоэтажный жилой комплекс построят на Левом берегу в Ростове-на-Дону, сообщил Don24.

Об этом на прошедшем заседании городского совета директоров рассказал исполняющий обязанности главы администрации Ростова Алексей Логвиненко.

В настоящее время город ведет переговоры с потенциальными инвесторами, подробности проекта пока неизвестны. Помимо этого, на Левом берегу появится аквапарк.

Также Логвиненко сообщил, что в Ростове начали проектирование системы скоростного трамвая, которая станет аналогом легкого метро.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев попросил поторопиться со строительством спортивного кластера на Левом берегу.

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