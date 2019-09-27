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Стали известны детали контракта Мамаева с ФК «Ростов»

27 сентября 2019, 12:01
Фото: vk.com
Футболист Павел Мамаев намерен подписать контракт с клубом «Ростов» по схеме «2+1», сообщает издание «Чемпионат».

«Мамаев, скорее всего, подпишет контракт по схеме „2+1“. Переговоры находятся в завершающей стадии», — сказано в сообщении.

Предполагается, что контракт со скандально известным футболистом будет подписан на два года с возможностью продления еще на один год.

Ранее СМИ писали, что у Мамаева сорвались переговоры с «Динамо» и он поехал на встречу с руководством «Ростова». Однако сам клуб всю информацию держит в секрете.

До этого Мамаев играл за «Краснодар», но команда прекратила с ним сотрудничество после судимости из-за драк в центре Москвы. В сентябре игрок вышел из колонии по УДО.

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#Новости#Илья Ульянов#Спорт
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