Стали известны детали контракта Мамаева с ФК «Ростов»

«Мамаев, скорее всего, подпишет контракт по схеме „2+1“. Переговоры находятся в завершающей стадии», — сказано в сообщении.
Предполагается, что контракт со скандально известным футболистом будет подписан на два года с возможностью продления еще на один год.
Ранее СМИ писали, что у Мамаева сорвались переговоры с «Динамо» и он поехал на встречу с руководством «Ростова». Однако сам клуб всю информацию держит в секрете.
До этого Мамаев играл за «Краснодар», но команда прекратила с ним сотрудничество после судимости из-за драк в центре Москвы. В сентябре игрок вышел из колонии по УДО.