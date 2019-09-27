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Posted 27 сентября 2019, 06:39

Published 27 сентября 2019, 06:39

Modified 24 декабря 2024, 18:20

Updated 24 декабря 2024, 18:20

В Ростове обнаружили тело повешенной девушки

27 сентября 2019, 06:39
В Ростове-на-Дону местные жители обнаружили тело погибшей молодой девушки, пишет Donday.

Инцидент произошел в Пролетарском районе в одной из квартир 24 сентября. Здесь обнаружили тело повешенной 20-летней девушки.

По предварительным данным, девушка погибла из-за асфиксии. На место происшествия приезжали следователи. В данный момент правоохранители устанавливают детали произошедшего.

Ранее в Ростове школьник выпал из окна многоэтажного дома и погиб. Ему было 16 лет. До этого в регионе следователи начали проверку из-за обращения родителей, ребенок которых скончался в областной больнице после лечения.

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