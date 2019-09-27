В Ростове обнаружили тело повешенной девушки

Posted 27 сентября 2019, 06:39
Published 27 сентября 2019, 06:39
Modified 24 декабря 2024, 18:20
Updated 24 декабря 2024, 18:20
Инцидент произошел в Пролетарском районе в одной из квартир 24 сентября. Здесь обнаружили тело повешенной 20-летней девушки.
По предварительным данным, девушка погибла из-за асфиксии. На место происшествия приезжали следователи. В данный момент правоохранители устанавливают детали произошедшего.
Ранее в Ростове школьник выпал из окна многоэтажного дома и погиб. Ему было 16 лет. До этого в регионе следователи начали проверку из-за обращения родителей, ребенок которых скончался в областной больнице после лечения.