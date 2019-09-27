В Ростовской области действовала секта «Свидетелей Иеговы»

«Считаю, что издержки в этом направлении заключаются в отсутствии системного подхода к решению задач», — сказал Устинов. Он отметил, что мало одних просветительских мероприятий для молодёжи, органы власти должны помогать искать молодым людям новое место в жизни, работу, поддерживать их творческие и профессиональные инициативы.» К сожалению, целевые молодёжные программы действуют только в трех областях — Астраханской, Волгоградской, Ростовской. В остальных утверждены планы и разовые события», — добавил он.