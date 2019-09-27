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Posted 27 сентября 2019, 11:42

Published 27 сентября 2019, 11:42

Modified 24 декабря 2024, 18:15

Updated 24 декабря 2024, 18:15

В Ростовской области действовала секта «Свидетелей Иеговы»

27 сентября 2019, 11:42
Сюжет
Эксклюзив
В Ростовской области до мая 2019 года действовала секта «Свидетелей Иеговы», сообщил полномочный представитель президента в Юфо Владимир Устинов на заседании в пятницу.

«Особую тревогу вызывает распространение среди молодежи агрессивных националистических настроений, идей религиозного и политического экстремизма. Не может не беспокоить также активизация деятельности организаций, представляющих так называемых» новые религии», — сообщил Устинов. Он пояснил, что это, как правило, тоталитарные секты, вербующие сторонников среди молодежи.

«В Ростовской области до мая этого года продолжала действовать запрещенная религиозная экстремистская организация» Свидетели Иеговы», свободно распространявшая свою литературу и активно вербующая молодежь», — заявил представитель. По его словам, в Краснодарском крае, Ростовской и Волгоградской областях представителями иностранной неправительственной организации весьма энергично проводилась работа по вербовке молодых людей в свои ряды.

«Считаю, что издержки в этом направлении заключаются в отсутствии системного подхода к решению задач», — сказал Устинов. Он отметил, что мало одних просветительских мероприятий для молодёжи, органы власти должны помогать искать молодым людям новое место в жизни, работу, поддерживать их творческие и профессиональные инициативы.» К сожалению, целевые молодёжные программы действуют только в трех областях — Астраханской, Волгоградской, Ростовской. В остальных утверждены планы и разовые события», — добавил он.

#Общество#Эксклюзив#Новости
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