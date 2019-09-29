Капремонт как потоп: На что жалуются жители Ростова, попавшие в программу

Как отметил депутат, какие-то дома ремонтируются плохо, какие-то — хорошо, и почему тех подрядчиков, которые делают ремонт хорошо, нельзя поставить работать на весь город — большая загадка. «Жалобы поступают на не менее 10-15% от общего количества проводимых работ. Это претензии к качеству, плюс работники не всегда получают согласие на те или иные виды работ. Очень много жалоб, что сначала делают фасад, а потом внутренние коммуникации. Люди не понимают методику капремонта», — считает собеседник. По его словам, в других регионах капремонт делается комплексно, а в Ростовской области его разбивают по частям. «И еще больше жалоб о том, что дома занимают ненадлежащую очередь на ремонт. У нас здания более старые ставят на поздние сроки ремонта. Скорее всего, это делается от фонаря», — считает Котляров.