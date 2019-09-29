Капремонт как потоп: На что жалуются жители Ростова, попавшие в программу

переулок Университетский, 15.
Жительница дома Ирина Перцева рассказала, что марте прошлого года в здании рухнули несущие конструкции в подвале — они обвалились в литере Б, одном из трех. «Ночью дом затрещал, все жильцы выбежали, приехали сотрудники МЧС, а утром — представители администрации. Нам выдали предписание о выселении из-за аварийной ситуации, говорили, что ремонт займет три недели. Но когда люди поняли, что никто ничего не делает, то вернулись», — пояснила она. По словам Перцевой, в доме продолжают жить люди, только ее семья съехала. «В нашей квартире, например, все расползается, расходится потолок со стенами. А в подвале просто ужас», — добавила она.
Она сообщила, что жители добиваются проведения экспертизы полтора года: непонятно, можно там жить или нет. «Экспертиза стоит около 150 тысяч рублей. У нас всего шесть квартир в этом литере, там живут семьи, которые не могут собрать такую сумму», — считает собеседница агентства.
Она рассказала, что в доме намечался капитальный ремонт крыши. «Мы хотели его заменить на работы по несущим конструкциям, но не могли этого сделать: литеру А и В нужен ремонт кровли. Плюс нам говорили, что его нельзя заменить. Но зачем же крыша, когда дом рухнет?», — говорит Перцева. По ее словам, в следующем году запланирован ремонт электрики.
«Ремонт крыши начали делать. Причем мы предупреждали: пойдут дожди, нас может залить. В результате так и случилось, раскрыли крышу, пошли дожди. Все потекло, жильцы стояли с тазами. Но после того, как в соцсетях мы написали, появились строители, начали работать», — отметила собеседница.
Как рассказал директор Фонда капитального ремонта Ростовской области Владислав Крюков, после публикации в соцсетях фонд начал проверку. «Мы выехали на объект. Подрядная организация выполняет ремонт кровли, никто с объекта не уходил. Два литера делают, возникла сложность в третьем, при вскрытии кровли обнаружили дополнительные работы. Сообщений по залитиям от собственников не было», — сообщил Крюков. По словам директора фонда, трещина в подвале не имеет прогрессии. Кроме того, по регпрограмме несущие конструкции усилить нельзя — такие работы не предусмотрены.
улица Социалистическая 166/38
Жительница дома Любовь Целых рассказала, что ремонт этого дома делали около двух лет назад. «Строители раскрыли крышу, ушли на несколько дней. В это время полил дождь. В одной квартире порвался натяжной потолок, вода хлынула в квартиру. Семье выплатили больше ста тысяч компенсации, но они уже продали квартиру и уехали. Две квартиры, которые были рядом, спаслись: купили пленку и накрыли что-то на чердаке, к ним вода не протекла», — отметила она.
переулок Крепостной, 213
Жительница дома Людмила Сафонова рассказала, что в здании ремонтировали крышу и фасад в 2014 году. «Строители проходили на чердак через мою квартиру, я живу на верхнем этаже. Ремонт прошел ужасно», — считает она. По словам Сафоновой, в квартире начали трескаться потолки, тогда ей принесли 10 тысяч и попросили расписаться. «Сказали, что этих денег хватит на ремонт. Я подписала. Это было в декабре 2014 года», — добавила собеседница.
По словам жительницы, после ремонта, в 2015 году, начала течь крыша. «У меня вся квартира затекшая. Плюс у меня стена треснула во время этого ремонта, там поставили маячки и все», — сообщила Сафонова. Она добавила, что жильцы добивались повторного ремонта кровли четыре года.
«Были недочеты. По моей информации, сейчас все исправили, жалоб нет. Дом в нормальном состоянии спустя пять лет», — сообщил директор Фонда капитального ремонта Ростовской области Владислав Крюков.
Почему так происходит
Крюков отметил, что в регионе выполняют работы на более чем 1100 домов. «Жалобы и обращения, конечно, есть. Связаны они с разъяснением: не все жители понимают объем и состав работ в рамках капремонта. Вопросы по качеству тоже есть», — сообщил Крюков. По его словам, с каждым годом все меньше жалоб на исполнение работ по отношению к количеству домов.
Депутат гордумы Анатолий Котляров считает, что случаев плохого ремонта в городе достаточно. “Несколько подрядчиков срочным образом приходилось заменять в том году перед ЧМ», — добавил он. Котляров рассказал о случае с ремонтом крыши по Шаумяна (между Газетным и Ворошиловским), где меняли подрядчика. «На Соборном жильцы тоже жаловались на качество работ по кровле», — добавил собеседник.
По его словам, на этом сказывается отбор подрядных организаций. «У них процедура меньше, потому что заказчиком выступает Фонд капремонта — это структура негосударственная. По какому принципу структура отбирает подрядчиков — неизвестно. Не исключаю и коррупционную составляющую, что сказывается на качестве ремонта», — сказал Котляров. (Директор фонда сообщил, что компании сначала попадают в реестр подрядчиков, а потом участвуют в аукционе).
Как отметил депутат, какие-то дома ремонтируются плохо, какие-то — хорошо, и почему тех подрядчиков, которые делают ремонт хорошо, нельзя поставить работать на весь город — большая загадка. «Жалобы поступают на не менее 10-15% от общего количества проводимых работ. Это претензии к качеству, плюс работники не всегда получают согласие на те или иные виды работ. Очень много жалоб, что сначала делают фасад, а потом внутренние коммуникации. Люди не понимают методику капремонта», — считает собеседник. По его словам, в других регионах капремонт делается комплексно, а в Ростовской области его разбивают по частям. «И еще больше жалоб о том, что дома занимают ненадлежащую очередь на ремонт. У нас здания более старые ставят на поздние сроки ремонта. Скорее всего, это делается от фонаря», — считает Котляров.