Убьет ли кружки первая смена в школах Ростова

Зачем первая смена
В Ростове для ликвидации второй смены планируют построить к 2023 году 21 новую школу. Это предусмотрено в том числе федеральной программой реконструкции, модернизации и строительства школ, которая рассчитана на 2016-2025 годы.
Психолог Роман Крюков считает, что детям, действительно, проще учиться в первую смену, особенно начальной школе. "У них нервная система довольно быстро истощяется. Если уроки будут начинаться во второй половине дня, то они уже условно "израсходуют ресурс" и на учёбу может не остаться сил", - отметил специалист. По его словам, деление на сов и жаворонков здесь не особо уместно, так как это актуально для взрослых.
"Кружки не предполагают такой нагрузки как школа - там, как правило, дети занимаются тем, что им интересно, плюс учебный процесс выстроен иначе. Кружки не требуют столько ресурсов, сколько алгебра", - добавил Крюков. Он пояснил, что это работает в том случае, когда у ребенка адекватные родители, которые отдают детей заниматься тем, что им нравится.
Что с дополнительными школами и кружками
В Ростове, конечно, строят спортплощадки и комплексы, но нет речи о таком же грандиозном строительстве, как об общеобразовательных школах.
Проблемы из-за перевода детей в первую смену есть уже и сейчас. В детской художественной школе им. Чинековых перегружается вторая смена из-за перевода детей на утреннее обучение в общеобразовательных школах. "Дети у нас учатся пять лет. Мы можем в первом классе равноценно набрать первую и вторую смены. Через год или два у них начинает меняться время учебы. И наша первая смена пустеет, а во второй получается лишняя загрузка. Преподавателям приходится работать даже в третью смену, жертвовать своим временем. Часть детей отдают другим преподавателям, им приходится переучиваться, это не благоприятные условия для учеников. Не могут же дети бросить художественную школу из-за такой глупости как неожиданная нехватка мест", - считает преподаватель художественной школы Юрий Нестеров. По словам специалиста, это сейчас происходит во всех школах, художественных и музыкальных.
"Наша школа находится в плачевном состоянии, много трещин. Поэтому я считаю, что перегружать вторую и третью смену в таком здании вообще неправильно. Нас уже давно могли закрыть, детей некуда будет деть. Пока еще есть хоть какая-то возможность, мы работаем", - отметил собеседник. По его словам, эта школа дает предпрофессиональное образование, при этом обучение стоит 390 рублей в месяц.
"А в платных главная цель - заинтересовать ребенка, чтобы он ходил туда больше. Это скорее кружок, хобби. При этом обучение стоит около четырех тысяч в месяц", - добавил преподаватель.
По словам Нестерова, школа вынуждена отказывать детям примерно с пятого сентября каждый год из-за нехватки мест. Он сообщил, что в Ростове одна муниципальная художественная школа, еще есть шесть школ искусств, в которых работает отделение ИЗО. "Районы более-менее покрыты. Но начиная с Нариманова, весь Северный, до Чкаловского, Туполева, - тут негде учиться, дети вынуждены ездить.", - сообщил он.
Как рассказал Нестеров, если все школы перейдут в первую смену, школы дополнительного образования смогут научить меньшее количество детей." Я не вижу выгоды в переходе на первую смену. Может быть, для общеобразовательной школы выгода и есть, но для дополнительного образования это некий удар. Мы хотим, чтобы культурных и спортивных людей было как можно больше, а вот эта система этому мешает", - заключил Юрий Нестеров.