Убьет ли кружки первая смена в школах Ростова

Проблемы из-за перевода детей в первую смену есть уже и сейчас. В детской художественной школе им. Чинековых перегружается вторая смена из-за перевода детей на утреннее обучение в общеобразовательных школах. "Дети у нас учатся пять лет. Мы можем в первом классе равноценно набрать первую и вторую смены. Через год или два у них начинает меняться время учебы. И наша первая смена пустеет, а во второй получается лишняя загрузка. Преподавателям приходится работать даже в третью смену, жертвовать своим временем. Часть детей отдают другим преподавателям, им приходится переучиваться, это не благоприятные условия для учеников. Не могут же дети бросить художественную школу из-за такой глупости как неожиданная нехватка мест", - считает преподаватель художественной школы Юрий Нестеров. По словам специалиста, это сейчас происходит во всех школах, художественных и музыкальных.