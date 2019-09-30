Экс-главу села осудили под Ростовом за взятку

В 2016 году Гончарова получила от местного жителя более 230 тысяч рублей за предоставление ему в аренду земли для выращивания растений. Конкурс по выбору арендатора не проводился.
«Также глава села поручила подчиненным внести в документы недостоверную информацию. В результате ее родственники получили в собственность несколько земельных участков», — сказано в сообщении.
Суд приговорил обвиняемую к 8,5 года заключения в колонии общего режима. Также ей запрещено работать на госслужбе в течение шести лет.