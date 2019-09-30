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Экс-главу села осудили под Ростовом за взятку

30 сентября 2019, 14:07
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Целинском районе вынесли приговор в отношении бывшей главы администрации Хлеборобного сельпо Людмилы Гончаровой за взятку и служебный подлог, сообщили в региональном УСКР.

В 2016 году Гончарова получила от местного жителя более 230 тысяч рублей за предоставление ему в аренду земли для выращивания растений. Конкурс по выбору арендатора не проводился.

«Также глава села поручила подчиненным внести в документы недостоверную информацию. В результате ее родственники получили в собственность несколько земельных участков», — сказано в сообщении.

Суд приговорил обвиняемую к 8,5 года заключения в колонии общего режима. Также ей запрещено работать на госслужбе в течение шести лет.

Ранее племянника генерала полиции поймали на взятке в Ростовской области.

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#Новости#Илья Ульянов#Происшествия
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