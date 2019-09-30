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Расширить парк Вересаева за счет Александровской рощи просят ростовчане

30 сентября 2019, 07:50
Фото: facebook.com/ale.vyaznikov
Присоединить два оставшихся от Александровской рощи участка к парку Вересаева просят жители Ростова-на-Дону, обращение размещено в Facebook.

В 2018 году 2/З территории Александровской рощи отдали под застройку, под парк оставили всего 18 гектаров. В микрорайоне Александровка проживают более 50 тысяч человек, и такой площади единственного парка в районе недостаточно.

При этом к парку Вересаева примыкают два участка с деревьями общей площадью около двух гектаров, их и просят присоединить активисты. На указанных участках разрешено строительство многоэтажек и бассейна, но эти объекты планировались до последнего плана застройки. Жители микрорайона считают эти территории частью парка из-за большого количества деревьев.

Общественники просят присоединить указанные участки к парку и не допустить вырубки деревьев.

Ранее в сквере в Таганроге под предлогом благоустройства вырубили здоровые деревья.

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