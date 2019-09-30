Расширить парк Вересаева за счет Александровской рощи просят ростовчане

При этом к парку Вересаева примыкают два участка с деревьями общей площадью около двух гектаров, их и просят присоединить активисты. На указанных участках разрешено строительство многоэтажек и бассейна, но эти объекты планировались до последнего плана застройки. Жители микрорайона считают эти территории частью парка из-за большого количества деревьев.