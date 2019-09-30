Рост инфляции замедлился в Ростовской области

В августе текущего года инфляция составила 102,1% по сравнению с декабрем минувшего года. В целом по России этот показатель достиг 102,4%.
Причинами положительной динамики стали акцизная политика на топливо, укрепление рубля. Так в начале года россияне столкнулись с повышением НДС, сейчас этот эффект исчерпал себя.
Кроме того, на показатели повлияло снижение стоимости сезонных овощей и фруктов.
Ранее появилась информация, что годовая инфляция в Южном федеральном округе снизилась до 4,8% в июле с 4,9% в июне.