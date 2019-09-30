rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Рост инфляции замедлился в Ростовской области

30 сентября 2019, 06:43
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростовской области зафиксировали снижение темпов роста инфляции, пишет издание Rostof.

В августе текущего года инфляция составила 102,1% по сравнению с декабрем минувшего года. В целом по России этот показатель достиг 102,4%.

Причинами положительной динамики стали акцизная политика на топливо, укрепление рубля. Так в начале года россияне столкнулись с повышением НДС, сейчас этот эффект исчерпал себя.

Кроме того, на показатели повлияло снижение стоимости сезонных овощей и фруктов.

Ранее появилась информация, что годовая инфляция в Южном федеральном округе снизилась до 4,8% в июле с 4,9% в июне.

Материалы по теме
Орешкин допустил снижение уровня инфляции до 4 процентов к концу годаИнцидент со сведениями об инфляции повлек увольнение сотрудника РосстатаИнфляция в ЮФО снизилась из-за цен на коммунальные услуги
#Новости#Илья Ульянов#Экономика
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Сегодня, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Сегодня, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Сегодня, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Сегодня, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Сегодня, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Сегодня, 13:28