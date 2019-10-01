Большинство предпринимателей Ростовской области боятся просить господдержки

По его данным, в региональном Агентстве поддержки предпринимательства есть субсидии на более 100 тысяч рублей под разработку торговых марок. «Но чтобы получить эту субсидию, предприниматель должен пройти несколько кругов ада, собрать коммерческие предложения, подать все истории в закрытых конвертах. Потом собирается комиссия, которая решает, предоставить ли ему субсидию. И в итоге вместо того, чтобы получить поддержку, предприниматель тратит месяцы на сбор никому ненужных документов», — считает Гвинтовкин. Он полагает, что это имитация деятельности, которая нужна определенному кругу лиц, получающих зарплату за одобрение субсидий. «Хотя идея интересная и правильная, она почему-то реализовывается в извращенном виде», — заключил спикер.