Большинство предпринимателей Ростовской области боятся просить господдержки

«Мы провели большую работу, смотрели, какие программы поддержки существуют в регионе. И пришли к такому выводу. С одной стороны, у нас все классно, создана инфраструктура поддержки малых и средних предпринимателей, мы предоставляем программу субсидий льготную. А с другой стороны, подавляющее большинство предпринимательского сообщества либо не знает о том, что существуют эти программы, либо боится иметь с ними дело», — сообщил он. Спикер отметил, что ему интересно, почему так происходит. «Вроде бы, тратятся миллионные бюджеты на продвижение и популяризацию предпринимательской деятельности», — добавил член ОНФ.
По его данным, в региональном Агентстве поддержки предпринимательства есть субсидии на более 100 тысяч рублей под разработку торговых марок. «Но чтобы получить эту субсидию, предприниматель должен пройти несколько кругов ада, собрать коммерческие предложения, подать все истории в закрытых конвертах. Потом собирается комиссия, которая решает, предоставить ли ему субсидию. И в итоге вместо того, чтобы получить поддержку, предприниматель тратит месяцы на сбор никому ненужных документов», — считает Гвинтовкин. Он полагает, что это имитация деятельности, которая нужна определенному кругу лиц, получающих зарплату за одобрение субсидий. «Хотя идея интересная и правильная, она почему-то реализовывается в извращенном виде», — заключил спикер.