Голубев распорядился закупить оборудование для соцобъектов Ростовской области

Большую часть этих средств (9,3 миллиона) направят на оснащение Казанского детского сада, который находится в Верхнедонском районе. Капитальный ремонт в дошкольном учреждении практически завершился, после этого в детсад закупят мебель, инвентарь, развивающие пособия для воспитанников. Свои двери он откроет уже в четвертом квартале.
На выполнение депутатских наказов пойдет 8,4 миллиона рублей, кроме того, средства областного бюджета направят на приобретение новой мебели в школы и медучреждения. Например, новую мебель получит поликлиническое отделение четвертой детской горбольницы Волгодонска.
В двух домах культуры Мартыновского района (хутора Засальский и Пробуждение)установят новое игровое оборудование. Межпоселенческий Дом культуры станицы Казанской также получит новую аппаратуру для массовых мероприятий.
В Ростове-на-Дону медицинским инвентарем обеспечат городскую больницу № 6.