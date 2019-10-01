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Голубев распорядился закупить оборудование для соцобъектов Ростовской области

1 октября 2019, 12:36
Фото: Медиахолдинг1Mi
По инициативе губернатора Ростовской области Василия Голубева, из бюджета региона выделили 17,7 миллиона рублей на новое оборудование и мебель для социальных объектов.

Большую часть этих средств (9,3 миллиона) направят на оснащение Казанского детского сада, который находится в Верхнедонском районе. Капитальный ремонт в дошкольном учреждении практически завершился, после этого в детсад закупят мебель, инвентарь, развивающие пособия для воспитанников. Свои двери он откроет уже в четвертом квартале.

На выполнение депутатских наказов пойдет 8,4 миллиона рублей, кроме того, средства областного бюджета направят на приобретение новой мебели в школы и медучреждения. Например, новую мебель получит поликлиническое отделение четвертой детской горбольницы Волгодонска.

В двух домах культуры Мартыновского района (хутора Засальский и Пробуждение)установят новое игровое оборудование. Межпоселенческий Дом культуры станицы Казанской также получит новую аппаратуру для массовых мероприятий.

В Ростове-на-Дону медицинским инвентарем обеспечат городскую больницу № 6.

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