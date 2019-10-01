Голубев распорядился закупить оборудование для соцобъектов Ростовской области

Большую часть этих средств (9,3 миллиона) направят на оснащение Казанского детского сада, который находится в Верхнедонском районе. Капитальный ремонт в дошкольном учреждении практически завершился, после этого в детсад закупят мебель, инвентарь, развивающие пособия для воспитанников. Свои двери он откроет уже в четвертом квартале.