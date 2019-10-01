Количество бытовых пожаров в Ростовской области снизилось на 40%

Кроме того, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 60% снизилось число погибших в пожарах несовершеннолетних детей. Всего же за девять месяцев спасатели области спасли из огня свыше 3,2 тысячи человек.
Добиться улучшения показателей в регионе удалось за счет комплексного подхода к проведению профилактической работы с населением. С начала года в области провели 95 тысяч подворовых обходов домовладений и квартир, 113 тысяч человек проинструктировали по вопросам пожарной безопасности.
Ранее стало известно, что с начала 2019 года в Ростовской области в пожарах погибли 120 человек, двое их них дети.