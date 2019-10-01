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Количество бытовых пожаров в Ростовской области снизилось на 40%

1 октября 2019, 11:04
Фото: Медиахолдинг1Mi
За январь–сентябрь 2019 года количество бытовых пожаров в Ростовской области сократилось на 40%, сообщило региональное правительство.

Кроме того, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 60% снизилось число погибших в пожарах несовершеннолетних детей. Всего же за девять месяцев спасатели области спасли из огня свыше 3,2 тысячи человек.

Добиться улучшения показателей в регионе удалось за счет комплексного подхода к проведению профилактической работы с населением. С начала года в области провели 95 тысяч подворовых обходов домовладений и квартир, 113 тысяч человек проинструктировали по вопросам пожарной безопасности.

Ранее стало известно, что с начала 2019 года в Ростовской области в пожарах погибли 120 человек, двое их них дети.

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