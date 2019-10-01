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«Кому видно, тому стыдно»: Лиман попросила хейтеров не смотреть ее интимные фото

1 октября 2019, 08:29
Фото: instagram.com/liman_maria
Модель PlayBoy Мария Лиман из Ростова-на-Дону ответила хейтерам, которые критикуют ее за откровенные фотографии, сообщается в Instagram девушки.

Лиман написала, что любит свое тело и считает его красивым. Она добавила, что это ее личное дело, какие фотографии размещать.

«Кому не нравится мой профиль, прошу вас не насилуйте сами себя, не смотрите на меня. Не тратьте свое драгоценное время людей, которые вас бесят», — пояснила ростовчанка.

Пользователи в комментариях ничего не стали отвечать на эти заявления. Некоторые согласились с утверждением, что «кому видно, тому стыдно».

Ростовчанка добавила очередное откровенное фото, на котором она стоит в куртке и трусах. Ранее Лиман предпочла учебу в Лондоне работе в мэрии.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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