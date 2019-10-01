Перевозчик «Донавтовокзала» потерял более миллиона рублей из-за одной подписи

В 2014 году компании заключили контракт, согласно которому перевозчик платил автовокзалу 20% от стоимости билетов и 50% от стоимости провоза багажа. В 2015 году транспортная компания не согласилась с тем, что автовокзал предложил выплачивать дополнительное вознаграждение.