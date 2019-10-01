Перевозчик «Донавтовокзала» потерял более миллиона рублей из-за одной подписи

Перевозчик обратился с иском в суд к «Донавтовокзалу» с требованием взыскать свыше 1,2 миллиона рублей долга. Суд постановил, что «Югавтотранс» предоставил заключенный между сторонами документ, который был подписан неуполномоченным лицом со стороны ответчика.
В 2014 году компании заключили контракт, согласно которому перевозчик платил автовокзалу 20% от стоимости билетов и 50% от стоимости провоза багажа. В 2015 году транспортная компания не согласилась с тем, что автовокзал предложил выплачивать дополнительное вознаграждение.
Главный автовокзал, по мнению перевозчика, начал дополнительно выставлять счета. Компания передавала акты разногласий, но «Донавтовокзал» их не подписывал.
В результате долг перед перевозчиком превысил один миллион рублей. Однако истец суд проиграл, теперь у него есть месяц, чтобы обжаловать это решение.