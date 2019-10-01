Закладку с наркотиками нашли в холле здания полиции в Аксае

Сотрудники правоохранительных органов нашли белый пакет с порошком на минувшей неделе. Он находился в холле здания Аксайского МВД на Платова.
Экспертиза показала, что веществом является синтетический наркотик. Выяснилось, что в тот день в здании находился ранее судимый 41-летний мужчина, который навестил находящего в СИЗО знакомого.
«Посетитель хотел передать товарищу наркотики, но что-то ему помешало. Поэтому пакет остался в здании, пока его не нашли полицейские», — сказано в сообщении.
Отмечается, что закладчика задержали на проспекте Шолохова в Ростове. В отношении него завели уголовное дело.