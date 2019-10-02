Более 2 млн руб выделили на обеспечение безопасности районного суда в Волгодонске

Подрядчику в течение 20 дней после подписания контракта будет необходимо демонтировать старую систему безопасности и установить новую.
После монтажа требуется произвести пуско-наладку системы технических средств безопасности, в том числе программного обеспечения для управления системой, а также установить датчики, приборы, пульты управления и другое оборудование на пост охраны.
Система должна быть неотключаемой и передавать визуальную и звуковую информацию о состоянии и возникших тревогах на пост охраны.
Ранее стало известно, что на дооснащение системы «Безопасный город» в Ростовской области потратят 100 миллионов рублей.