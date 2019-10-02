Более 200 машин подготовили для уборки снега в Ростове

Сейчас для зимнего содержания объектов улично-дорожной сети есть 214 единиц техники. В текущем году планируется приобрести дополнительные машины.
«В данный момент уже определены 26 территорий, куда будут свозить снег. Их согласовывают с Комитетом по охране окружающей среды города», — пояснили в мэрии.
Кроме того, было заготовлено 20 тысяч тонн песка, 8 тысяч тонн хлористого натрия и 5 тысяч тонн хлористого кальция. Работы по подготовке противогололедных материалов будут продолжаться в течение всей зимы.