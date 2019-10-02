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Более 200 машин подготовили для уборки снега в Ростове

2 октября 2019, 15:49
Фото: https://pixabay.com
В Ростове-на-Дону зимой задействуют 214 единиц техники для уборки снега зимой, сообщили в городской администрации.

Сейчас для зимнего содержания объектов улично-дорожной сети есть 214 единиц техники. В текущем году планируется приобрести дополнительные машины.

«В данный момент уже определены 26 территорий, куда будут свозить снег. Их согласовывают с Комитетом по охране окружающей среды города», — пояснили в мэрии.

Кроме того, было заготовлено 20 тысяч тонн песка, 8 тысяч тонн хлористого натрия и 5 тысяч тонн хлористого кальция. Работы по подготовке противогололедных материалов будут продолжаться в течение всей зимы.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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