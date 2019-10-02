«Дырой в преисподнюю» назвали жители Таганрога очередной провал на дороге

Асфальт провалился на пересечении улиц Сергея Шило и Пархоменко. Автор публикации разместил фото, на котором показал яму на дороге.
«Водителям следует быть очень осторожными. Здесь открывается дыра в преисподнюю», — сказано в сообщении. Пользователи в комментариях написали, что на эту яму положили две покрышки, чтобы ее заметили водители. Один из подписчиков заявил, что уведомил соответствующие службы.
Некоторые пошутили, что природа сделала в городе ливневку.
Ранее в Таганроге на пересечении улицы свободы и 10-го переулка в яму в асфальте провалился мусоровоз.