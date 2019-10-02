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«Дырой в преисподнюю» назвали жители Таганрога очередной провал на дороге

2 октября 2019, 09:28
Фото: maxpixel.net / vk.com/taganrog_dps
В Таганроге Ростовской области в очередной раз образовался провал на проезжей части, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Асфальт провалился на пересечении улиц Сергея Шило и Пархоменко. Автор публикации разместил фото, на котором показал яму на дороге.

«Водителям следует быть очень осторожными. Здесь открывается дыра в преисподнюю», — сказано в сообщении. Пользователи в комментариях написали, что на эту яму положили две покрышки, чтобы ее заметили водители. Один из подписчиков заявил, что уведомил соответствующие службы.

Некоторые пошутили, что природа сделала в городе ливневку.

Ранее в Таганроге на пересечении улицы свободы и 10-го переулка в яму в асфальте провалился мусоровоз.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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