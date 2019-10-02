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Федеральную поддержку попросит Ростовская область в ремонте моста на Малиновского

2 октября 2019, 10:31
Фото: donland.ru
О федеральной поддержке на реконструкцию моста через железнодорожные пути по улице Малиновского в Ростове-на-Дону попросил Василий Голубев, сообщило региональное правительство.

Глава региона озвучил просьбу на встрече с руководителем Федерального дорожного агентства Минтранса России Андреем Костюком в Москве и отметил, что правительство области подготовит соответствующее обращение.

Стоимость реконструкции моста на Малиновского составит 2,6 миллиарда рублей, регион попросит у центра недостающие средства.

Кроме того, область уже договорилась о федеральной поддержке в строительстве моста в створе проспекта Лазоревого в Волгодонске. Общая стоимость проекта составит восемь миллиардов рублей, в 2019 году из федерального бюджета на него выделят 150 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что на обходе Аксая построят мост в три раза длиннее Ворошиловского.

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