Федеральную поддержку попросит Ростовская область в ремонте моста на Малиновского

Глава региона озвучил просьбу на встрече с руководителем Федерального дорожного агентства Минтранса России Андреем Костюком в Москве и отметил, что правительство области подготовит соответствующее обращение.
Стоимость реконструкции моста на Малиновского составит 2,6 миллиарда рублей, регион попросит у центра недостающие средства.
Кроме того, область уже договорилась о федеральной поддержке в строительстве моста в створе проспекта Лазоревого в Волгодонске. Общая стоимость проекта составит восемь миллиардов рублей, в 2019 году из федерального бюджета на него выделят 150 миллионов рублей.