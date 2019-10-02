Федеральную поддержку попросит Ростовская область в ремонте моста на Малиновского

Кроме того, область уже договорилась о федеральной поддержке в строительстве моста в створе проспекта Лазоревого в Волгодонске. Общая стоимость проекта составит восемь миллиардов рублей, в 2019 году из федерального бюджета на него выделят 150 миллионов рублей.