Историческое открытие случайно сделали в Азове из-за халатности строителей

Во время работ они обнаружили две хозяйственные ямы XIV века, одну из которых практически уничтожили, а вторую повредили. Остальное за рабочих сделал дождь, который из-за отсутствия ливневок водопадом обрушивался в разрытую яму. В результате вода размыла грунт и обнажила большое количество предметов, попавших туда 700 лет назад.