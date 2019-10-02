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Историческое открытие случайно сделали в Азове из-за халатности строителей

2 октября 2019, 14:05
Фото: Азовский музей-заповедник
Халатность строителей помогла археологам в Азове найти большое количество предметов XIV века, сообщил пресс-центр городского музея-заповедника.

В десяти метрах от здания музея напротив памятника Петру I рабочие копали траншею под водопровод и при этом расширили ее в несколько метров сторону, чего не было предусмотрено в проекте.

Во время работ они обнаружили две хозяйственные ямы XIV века, одну из которых практически уничтожили, а вторую повредили. Остальное за рабочих сделал дождь, который из-за отсутствия ливневок водопадом обрушивался в разрытую яму. В результате вода размыла грунт и обнажила большое количество предметов, попавших туда 700 лет назад.

Ранее в Азове в хозяйственной яме XVII века нашли останки людей.

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