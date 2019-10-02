На ремонт дороги от Сальска до границы с Калмыкией потратят более 40 млн рублей

Подрядчику необходимо до 31 октября отремонтировать дорожное полотно и обочины. Ремонт проводят в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».
Еще 65,7 миллиона рублей направят на ремонт дорог от Цимлянска до поселка Саркел и участка трассы в Морозовском районе Морозовск — Вольно-Донская — автодорога «Волгоград -Каменск-Шахтинский».
Кроме того, в 20,4 миллиона рублей обойдется ремонт дороги общего пользования регионального значения от поселка Тацинского до станицы Милютинской.
Все работы необходимо завершить до ноября 2019 года.
Напомним, в Ростовской области по нацпроекту «Качественные и безопасные дороги» отремонтировали 141 автотрассу.