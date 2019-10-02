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На ремонт дороги от Сальска до границы с Калмыкией потратят более 40 млн рублей

2 октября 2019, 07:12
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростовской области выделили 40,4 миллиона рублей на ремонт дороги регионального значения от Сальска до границы с Калмыкией, сообщается на сайте госзакупок.

Подрядчику необходимо до 31 октября отремонтировать дорожное полотно и обочины. Ремонт проводят в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

Еще 65,7 миллиона рублей направят на ремонт дорог от Цимлянска до поселка Саркел и участка трассы в Морозовском районе Морозовск — Вольно-Донская — автодорога «Волгоград -Каменск-Шахтинский».

Кроме того, в 20,4 миллиона рублей обойдется ремонт дороги общего пользования регионального значения от поселка Тацинского до станицы Милютинской.

Все работы необходимо завершить до ноября 2019 года.

Напомним, в Ростовской области по нацпроекту «Качественные и безопасные дороги» отремонтировали 141 автотрассу.

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