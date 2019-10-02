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Нарколабораторию по изготовлению «синтетики» ликвидировали под Ростовом

2 октября 2019, 13:16
Фото: УФСБ по РО
В Зернограде ликвидировали лабораторию, в которой производили наркотики оптовыми партиями, сообщили в УФСБ по Ростовской области.

Лабораторию в своем доме организовал местный житель, он занимался производством синтетических наркотиков. Во время обысков нашли пять килограммов мефедрона, свыше 500 литров химических реактивов и около 10 килограммов прекурсоров.

Также силовики изъяли специальное оборудование. В отношении организатора завели уголовное дело, ему грозит пожизненное заключение.

Во время расследования задержали еще девять человек, которые занимались сбытом наркотиков. Они делали закладки в Ростове, Шахтах, Новочеркасске и других городах.

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#Новости#Илья Ульянов#Происшествия
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