Нарколабораторию по изготовлению «синтетики» ликвидировали под Ростовом

Лабораторию в своем доме организовал местный житель, он занимался производством синтетических наркотиков. Во время обысков нашли пять килограммов мефедрона, свыше 500 литров химических реактивов и около 10 килограммов прекурсоров.
Также силовики изъяли специальное оборудование. В отношении организатора завели уголовное дело, ему грозит пожизненное заключение.
Во время расследования задержали еще девять человек, которые занимались сбытом наркотиков. Они делали закладки в Ростове, Шахтах, Новочеркасске и других городах.