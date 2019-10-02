Под Ростовом задержали мужчину за ограбление ювелирного в костюме дорожника

Подозреваемые были задержаны на территориях Ростовской области и Кубани. Они являются уроженцами одного из государств Закавказья.
В Туле мужчины надели медицинские маски и экипировку дорожных рабочих, после чего ворвались в ювелирный магазин. При помощи молотков злоумышленники разбили витрины и забрали товар.
Размер ущерба составил около пяти миллионов рублей. По факту произошедшего завели уголовное дело.
Один из фигурантов находился в розыске за совершение кражи на родине. Задержанных доставили в Тульскую область и посадили под стражу.
В данный момент проводятся следственные действия, в ходе которых будут установлены все обстоятельства произошедшего.