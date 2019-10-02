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Под Ростовом задержали мужчину за ограбление ювелирного в костюме дорожника

2 октября 2019, 08:30
Фото: maxpixel.net
В Ростовской области задержали мужчину, который вместе с подельником ограбил ювелирный магазин в Туле, сообщает региональное УМВД.

Подозреваемые были задержаны на территориях Ростовской области и Кубани. Они являются уроженцами одного из государств Закавказья.

В Туле мужчины надели медицинские маски и экипировку дорожных рабочих, после чего ворвались в ювелирный магазин. При помощи молотков злоумышленники разбили витрины и забрали товар.

Размер ущерба составил около пяти миллионов рублей. По факту произошедшего завели уголовное дело.

Один из фигурантов находился в розыске за совершение кражи на родине. Задержанных доставили в Тульскую область и посадили под стражу.

В данный момент проводятся следственные действия, в ходе которых будут установлены все обстоятельства произошедшего.

Ранее вооруженный мужчина ограбил офис банка в Шахтах.

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