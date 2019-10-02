Ростовчане заявили, что футболист Тарасов вынужден подрабатывать рекламой

Posted 2 октября 2019, 08:15
Published 2 октября 2019, 08:15
Modified 24 декабря 2024, 18:24
Updated 24 декабря 2024, 18:24
Тарасов опубликовал свое фото и начал рекламировать часы определенного бренда. Также он спросил у подписчиков, какие им больше нравятся часы.
Пользователи в комментариях сразу обратили внимание, что фотографию сильно обработали в графическом редакторе. Некоторые заявили, что даже не узнали спортсмена.
Кроме того, подписчики спросили, начал ли Тарасов подрабатывать на рекламе. «Семью то надо чем-то кормить, раз он в футболе никому не нужен», — прозвучало в комментариях.
Напомним, что у пары через несколько месяцев родится второй ребенок. Ранее Тарасова обвинили в постановочных фото ростовчанки Костенко.