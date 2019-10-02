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Posted 2 октября 2019, 08:15

Published 2 октября 2019, 08:15

Modified 24 декабря 2024, 18:24

Updated 24 декабря 2024, 18:24

Ростовчане заявили, что футболист Тарасов вынужден подрабатывать рекламой

2 октября 2019, 08:15
Подписчики футболиста Дмитрия Тарасова, который женат на модели Анастасии Костенко из Ростова-на-Дону, раскритиковали его за публикацию обработанных фото, комментарии появились в Instagram спортсмена.

Тарасов опубликовал свое фото и начал рекламировать часы определенного бренда. Также он спросил у подписчиков, какие им больше нравятся часы.

Пользователи в комментариях сразу обратили внимание, что фотографию сильно обработали в графическом редакторе. Некоторые заявили, что даже не узнали спортсмена.

Кроме того, подписчики спросили, начал ли Тарасов подрабатывать на рекламе. «Семью то надо чем-то кормить, раз он в футболе никому не нужен», — прозвучало в комментариях.

Напомним, что у пары через несколько месяцев родится второй ребенок. Ранее Тарасова обвинили в постановочных фото ростовчанки Костенко.

#Общество#Новости
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