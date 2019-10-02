rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ростовчанина осудили за экстремизм в соцсетях

2 октября 2019, 14:59
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростове-на-Дону вынесли приговор в отношении местного жителя Владислава Куликова за экстремизм с Интернете, сообщили в региональном УФСБ.

Куликов придерживался идеологии национализма. Он размещал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» видеозаписи, в которых оправдывал деятельность запрещенной в России террористической группировки ИГ.

Также он оставлял соответствующие комментарии. В отношении него завели уголовное дело, он признал вину.

Суд приговорил Куликова к двум годам лишения свободы условно. На этот же срок ему запретили администрировать сайты.

Ранее в Ростове осудили блогера из Крыма, обвиняемого в поддержке терроризма.

Материалы по теме
Спецслужбы остановили террористов в Кабардино-БалкарииВступившего в ИГ террориста осудили в РостовеОсужденных в Ростове террористов вернули на Украину
#Новости#Илья Ульянов#Происшествия
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Мэрия хочет сделать побратимом Ростова столицу Замбии город Лусака
Сегодня, 10:58