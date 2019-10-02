Ростовчанина осудили за экстремизм в соцсетях

Куликов придерживался идеологии национализма. Он размещал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» видеозаписи, в которых оправдывал деятельность запрещенной в России террористической группировки ИГ.
Также он оставлял соответствующие комментарии. В отношении него завели уголовное дело, он признал вину.
Суд приговорил Куликова к двум годам лишения свободы условно. На этот же срок ему запретили администрировать сайты.
Ранее в Ростове осудили блогера из Крыма, обвиняемого в поддержке терроризма.