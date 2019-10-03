Около тысячи сотрудников РЭМЗ могут потерять работу при остановке завода

В настоящее время конкурсный управляющий завода смог добиться разрешения погашать текущие платежи РЭМЗ за потребленный газ и электроэнергию, что позволит продолжать работу. Против решения суда выступила налоговая служба, доводы которой 15-й Арбитражный апелляционный суд отклонил. В случае невозможности платить за газ и свет производство на заводе придется остановить.