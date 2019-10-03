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Около тысячи сотрудников РЭМЗ могут потерять работу при остановке завода

3 октября 2019, 11:49
Фото: remzltd.ru
В случае остановки «Ростовского электрометаллургического завода» работы лишатся около тысячи его сотрудников, сообщил РБК.

Риск остановки производства существует из-за судебного спора в рамках дела о банкротстве.

В настоящее время конкурсный управляющий завода смог добиться разрешения погашать текущие платежи РЭМЗ за потребленный газ и электроэнергию, что позволит продолжать работу. Против решения суда выступила налоговая служба, доводы которой 15-й Арбитражный апелляционный суд отклонил. В случае невозможности платить за газ и свет производство на заводе придется остановить.

Осенью 2017 года на РЭМЗ ввели процедуру наблюдения, в настоящее время общая сумма требований кредиторов достигает двух миллиардов рублей.

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